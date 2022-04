Nach einem Jahr Corona-Zwangspause fand die LICHTWOCHE München im November 2021 endlich wieder statt – zwar unter Pandemiebedingungen und mit kleineren Events als üblich. Trotzdem bot die vom Münchner Pflaum Verlag veranstaltete Event-Woche wieder viele schöne Lichtmomente.

2022 soll es wieder nahtlos weitergehen: Die LICHTWOCHE München wird vom 4.-11.11.2022 bereits in die achte Runde gehen. Auch der »LUXI – der LICHT-Preis«, der 2020 und 2021 keine Pause gemacht hat, wird in diesem Jahr wieder an Studierende, Design- und Planungsbüros, Industrievertreter sowie die Start-up-Szene vergeben, um besonders inspirierende Lichtideen auszuzeichnen. Wer sich um den begehrten Preis bewerben möchte, ist herzlich dazu eingeladen. Melden Sie sich ab sofort an – die Teilnahmebedingungen sind ab sofort online einsehbar.

www.lichtwoche-muenchen.de