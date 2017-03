Vom 27. Oktober bis 3. November 2017 findet – inzwischen bereits zum dritten Mal – die LICHTWOCHE München statt. Wie in den zwei Jahren zuvor richtet sich die Veranstaltung sowohl an Fachleute als auch an die Öffentlichkeit und umfasst zahlreiche Programmpunkte, wie Besichtigungen und Führungen, Vorträge, Workshops und Licht-Performances. Die letzte LICHTWOCHE München umfasste insgesamt 27 Veranstaltungen und zählte etwa 700 Besucher.

Der in den Vorjahren anlässlich der LICHTWOCHE veranstaltete Wettbewerb wird 2017 erweitert. Mit »LUXI – der LICHT-Preis« vergibt die Fachzeitschrift LICHT zusätzlich zum traditionellen Nachwuchspreis für Studenten auch Preise für besonders innovative Produkte und Projekte sowie eine Auszeichnung für Start-Ups. Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen dazu finden sich auf der Website der LICHTWOCHE. Auch für die Teilnahme als Projektpartner oder Sponsor der LICHTWOCHE können sich Interessenten melden.

www.lichtwoche-muenchen.de