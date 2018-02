Das Elektrobildungs- und Technologiezentrum e.V. (EBZ) mit Sitz in Dresden bildet Handwerker und Gebäudespezialisten nun in zweitägigen Seminaren zum Thema LED-Beleuchtungssysteme und deren Steuerung fort. Dabei steht der Paradigmenwechsel durch die Energiewende im Fokus: Gebäudebetreiber sind oft keine reinen Verbraucher mehr, sondern erzeugen auch selbst Strom, beispielsweise über eine Photovoltaik-Anlage. Wichtig für solche Installationen ist ein intelligentes Energiemanagement – denn der selbst erzeugte Strom soll möglichst gänzlich selbst genutzt werden und im Idealfall auch den kompletten eigenen Verbrauch abdecken.

Da eine effiziente Beleuchtung sehr hohe Sparpotenziale bietet, kooperieren die Lichtspezialisten Osram und Ledvance mit dem EBZ. Dank Förderung durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) sind die Kurse für Teilnehmer kostenlos. Der Grundkurs »LED-Beleuchtungssysteme und deren Steuerung« findet am 15. und 16. Mai 2018 am EBZ in Dresden statt. Nähere Informationen gibt es unter:

http://www.ebz.de/work/aktuelle_seminare/180111_Beleuchtungstechnik.pdf

