Die LED-Transformation schreitet auch im Bereich der Außenbeleuchtung mit enormer Geschwindigkeit voran. Für kommunale Mitarbeiter bedeuten die technologischen Quantensprünge eine große Herausforderung: Sie müssen ihr Fachwissen kontinuierlich auf dem neuesten Stand halten, denn nur so lassen sich die Qualität und Wirtschaftlichkeit einer Planung, eines Angebots oder eines Produktes objektiv beurteilen. Das dazu erforderliche lichttechnische Know-how vermittelt die Trilux Akademie in einem Lehrgang »DIN-Geprüfter Lichttechniker Außenbeleuchtung« im Januar/Februar 2019. Das Qualifizierungsangebot ist zudem die perfekte Vorbereitung für den zertifizierten Abschluss bei DIN CERTCO. Die Lehrinhalte werden in jeweils drei dreitägigen Präsenzseminaren zu den Themen Lichttechnik, Planung und Elektrotechnik vermittelt. Dazu kommen drei begleitende Webinare.

»Mit dem Seminar bieten wir kommunalen Betrieben eine attraktive Möglichkeit, ihre Mitarbeiter weiter zu qualifizieren und so die Transformation der kommunalen Außenbeleuchtung hin zu energieeffizienten und umweltfreundlichen Lösungen zu stärken«, erklärt Heiner Hans, Leiter der Trilux Akademie.

www.trilux-akademie.com