Das Porsche Experience Center am Hockenheimring ist bereits das siebte Center dieser Art, das der Autobauer weltweit eröffnet hat. (Foto: guttenberger+partner)

Nach nur zwölf Monaten Bauzeit eröffnete Porsche im Rahmen des Festivals »Sportscar Together Day« im Oktober 2019 sein weltweit siebtes Porsche Experience Center (PEC) am Hockenheimring. Auf einem Areal von rund 170.000 Quadratmetern erwartet die Besucher dort ein Kundenerlebniszentrum, eine Handlingstrecke, Fahrdynamikflächen und ein Offroad-Parcours. Das Kundenerlebniszentrum besticht in futuristischer Anmutung und die großen Fassadenbereiche aus Glas bieten den Besuchern beste Sicht auf Erlebnisflächen und Streckenabschnitte des Hockenheimrings.

Werbewirksame Schriftzüge bei Tag und Nacht

Um die Präsenz der Marke Porsche sowohl tagsüber als auch nachts in Szene zu setzen, installierte guttenberger+partner am Gebäudekomplex zwei Lichtwerbeanlagen mit dem Porsche-Schriftzug und einen Schriftzug »Experience Center Hockenheimring«. Darüber hinaus wurden auf dem umliegenden Gelände ein großer Porsche-Pylon nach neuer Corporate Identity sowie weitere Werbe- und Fahnenanlagen positioniert. Auf dem Dach der angrenzenden Zuschauertribüne wurde zudem ein unbeleuchteter 27 Meter breiter Porsche-Schriftzug inklusive Blende angebracht, der auch von der Autobahn aus gut zu sehen ist.

Die Ausleuchtung des Porsche-Schriftzugs erfolgt mittels weißer LED-Module mit nach hinten gerichteter Lichtabstrahlung. (Foto: guttenberger+partner)

Die beiden Porsche-Schriftzüge am Gebäude sind jeweils 8,66 Meter lang und 60 Zentimeter hoch. Die Korpusse bestehen aus Aluminium mit silberner Lackierung. Die Fronten sind in schwarzem Acryl umgesetzt. Das Material verleiht den Buchstaben einen satten Glanz. Der 12 Meter lange und 61 Zentimeter hohe Schriftzug »Experience Center Hockenheimring« dient als ergänzendes Element und wurde in gleicher Bauweise realisiert.

Innenliegende LEDs am Pylon leuchten Wappen und Schriftzug homogen aus. Zudem wird der Pylon seitlich mittels LEDs mit aufgesetzten Linsen angestrahlt, die eine asymmetrische Lichtsäule erzeugen. (Foto: guttenberger+partner)

Die Ausleuchtung der Schriften erfolgt mittels weißer LED-Module mit nach hinten gerichteter Lichtabstrahlung. Da die Schriftzüge mit Abstand zur Fassade montiert sind, erzeugen die Buchstaben so einen dezenten Corona-Effekt und wirken bei nächtlicher Beleuchtung schwebend. Die Anlagen wurden in rund 13 Metern Höhe mittels Arbeitsbühne installiert.

