Der Lichttechniker Prof. Dr.-Ing. habil. Stephan Völker wurde am 26.01.2022 vom Erweiterten Akademischen Senat der Technischen Universität Berlin zum 1. Vizepräsidenten gewählt.

Lichttechniker Stephan Völker wird 1. Vizepräsident der TU Berlin (TU Berlin/Felix Noak)

Seine Amtszeit beginnt am 01.04.2022 und dauert vier Jahre. Zu seinem Ressort gehören die Themen Forschung und Berufungen. Stephan Völker bekam 42 Ja-Stimmen von 59 anwesenden Wahlpersonen. Acht Gremienmitglieder enthielten sich. Neun Gremienmitglieder gaben ihre Stimme Prof. Dr.-Ing. Birgit Milius, die im Team um TU-Präsident Christian Thomsen angetreten war.

Prof. Dr.-Ing. habil. Stephan Völker leitet seit 2008 das Fachgebiet Lichttechnik der TU Berlin. 1992 schloss er sein Studium an der TH Ilmenau in der Fachrichtung Elektrotechnik ab. 2006 bekam er den Deutschen Verkehrssicherheitspreis für seine Habilitationsschrift und 2000 den Helwig-Preis der Deutschen Lichttechnischen Gesellschaft e.V. (LiTG) für seine Dissertationsschrift. Zurzeit weilt eine Nachwuchswissenschaftlerin des Marie-Curie Programms im Fachgebiet, was die hohe internationale Reputation des Fachgebiets unterstreicht.

Für Stephan Völker war es der zweite Wahlgang. Als 1. Vizepräsident ist er ab April der Stellvertreter der Präsidentin der TU. Er gehört zum Team um Prof. Dr. Geraldine Rauch, die am 19.01.2022 zur Präsidentin der Universität gewählt wurde. Ihre Amtszeit beginnt ebenfalls am 01.04. und dauert vier Jahre. Sie ist die erste Frau in diesem Amt an der Technischen Universität Berlin.

www.tu.berlin