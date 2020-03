Die Systeme von Coelux, dank denen auch innen das natürliche Sonnenlicht und der Himmel reproduziert werden, kombinieren Hightech-LED-Technologie, optische Systeme und Nanopartikel. (Foto: David Mitchell)

Entspannung wirkt sich positiv auf das körperliche und geistige Wohlbefinden aus. Wer in den eigenen vier Wänden nur schwer zur Ruhe kommt, findet in Wellnes-Centern seine Oase der Ruhe. Auch das Wellnes-Center Standard Dose in New York City bietet seinen Kunden einen Raum zur Entspannung und fördert diese mit natürlichen Heilpraktiken. Es bietet Reinigungsrituale für Körper und Geist, Meditationskurse, Schönheitsbehandlungen und einen Shop mit natürlichen Produkten. Im Programm finden gestresste New Yorker sowohl Yoga- und Meditationskurse als auch Seminare und Spa-Behandlungen.

Mitten in Manhattan schafft das Wellnes-Center Standard Dose mit Hilfe von Licht eine Wohlfühl-Oase. (Foto: David Mitchell)

Natürliches Licht steigert das Wohlbefinden

Um positive Gefühle zu fördern, setzt das Unternehmen auf natürliches Licht. Die Architektur der Räume ist mit viel Liebe zum Detail gestaltet und schafft ein natürliches, entspannendes und lichtdurchflutetes Ambiente.

Natürliche Elemente wie Pflanzen und Licht fördern das Wohlbefinden. (Foto: David Mitchell)

Zartrosa Wände, Fußböden mit breiten Holzdielen und eine dezente Einrichtung verleihen dem Wellness-Center ein mediterranes Flair. Einer der Räume, in dem Besucher mit Meditation zur Ruhe kommen können, ist mit dem CoeLux-System HC 45 Sun&Moon ausgestattet. Es reproduziert in Innenräumen natürliches Licht von Sonne und Himmel. Dazu kombiniert das System drei Elemente: Hightech-LED-Technologie, optische Systeme und Nanopartikel.

Das Ergebnis ist ein hyperrealistisches Fenster, das wesentlich zur natürlichen und beruhigenden Atmosphäre des Raums beiträgt. Eine natürliche Beleuchtung ist ausschlaggebend, wenn es darum geht, ein wohltuendes Ambiente zu schaffen – vor allem wenn es sich um Räume ohne Fenster oder andere Öffnungen ins Freie handelt.

Lichttechnik lässt die Sonne auch in Räume ohne Zugang zu natürlichen Lichtquellen. (Foto: David Mitchell)

Die entspannte Atmosphäre im Wellness-Center Standard Dose unterstützen auch natürliche Elemente wie Pflanzen und Lichtkamine. Entworfen vom Architekturbüro SR Projects bringen sie Licht in das Center, das mitten in den Großstadtschluchten von Manhatten liegt.

www.coelux.com