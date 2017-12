Mit einem »Best-of« der lichtsicht 1‒5 feiert die Projektions-Biennale in Bad Rothenfelde noch bis zum 28. Januar 2018 ihr zehnjähriges Bestehen. Der Kurort Bad Rothenfelde, im Städtedreieck Osnabrück, Münster und Bielefeld gelegen, versammelt damit zum sechsten Mal internationale Video- und MedienkünstlerInnen zu einem außergewöhnlichen Ereignis. Mehr als fünfzig lichtstarke Beamer werfen Bilder auf bis zu elf Meter hohe, insgesamt über einen Kilometer lange Gradierwände der historischen Salinen. Zeitkritisch zugespitzte, dramatisch packende, konzeptuell reflektierende Werke geben einen einmaligen Rückblick auf die junge Kunstform »Erweiterte Projektion«, die von den Gradierwänden auch in den umgebenden Park mit seinen Gebäuden, Wasserflächen und Fontänen ausgreift.

Die lichtsicht 6 zeigt circa zwanzig Beiträge aus den fünf vorausgehenden Biennalen. Die Darbietung erlaubt also ein Wiedersehen mit Favoriten. Wer die lichtsicht erstmals besucht, hat die Chance, Höhepunkte aus zehn Jahren kennenzulernen. Für alle bietet der Überblick eine einmalige Gelegenheit, die Entwicklung der »Erweiterten Projektion« ‒ und damit ein wichtiges Stück visueller Mediengeschichte ‒ hautnah zu erleben.

Für Idee und Realisierung erhielt die heristo aktiengesellschaft 2015 den Deutschen Kulturförderpreis des Kulturkreises der deutschen Wirtschaft im BDI e.V. in der Kategorie große Unternehmen. Mit Beendigung der Biennale im Januar 2018 wird sich die heristo aktiengesellschaft aus der Arbeit und Finanzierung der lichtsicht zurückziehen. Das Unternehmen hatte bereits von Anfang an angekündigt, das Projekt mittelfristig in andere Hände übergeben zu wollen. Nach zehn Jahren ist dieser Zeitpunkt nun gekommen. Die Veranstalter führten bereits Gespräche mit Vertretern aus Politik, Kultur und Wirtschaft mit dem Ziel, dass die erfolgreiche Arbeit der vergangenen Jahre fortgesetzt wird und das einzigartige kulturelle Veranstaltungsformat der lichtsicht auch weiter stattfindet.

www.lichtsicht-biennale.de

