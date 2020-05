Die Deutsche Lichtmiete Unternehmensgruppe und die Zumtobel Group Deutschland bauen ihr Partnernetzwerk und Portfolio weiter aus und gehen dazu eine Kooperation in Deutschland ein.

Zumtobel Beleuchtungssysteme im Deutsche Lichtmiete LaaS Mietmodell. (Quelle: Zumtobel)

Künftig wollen der börsennotierte internationale Lichtkonzern Zumtobel und der Oldenburger Anbieter von Light as a Service (LaaS) ihre Kompetenzen bündeln und in ausgewählten Bereichen zusammenarbeiten. Über die Kooperation schaffen beide Unternehmen neue Synergien, können so dem Markt zukunftweisende Angebote bieten und Wachstumspotenziale optimal nutzen.

Zumtobel wird seine professionellen und vielfach mit Preisen dotierten Lichtlösungen durch die Partnerschaft mit dem erfahrenen LaaS-Anbieter nun auch im Rahmen eines risikofreien, erprobten und am Markt etablierten Mietmodells mit Full-Service anbieten. »LaaS ist ein immer stärker nachgefragtes Nutzungsmodell für zukunftsweisende Lichtlösungen. Über die Kooperation mit der Deutschen Lichtmiete können unsere Kunden ein unkompliziertes Rundum-Sorglos-Paket aus moderner energie- und CO 2 -sparender LED-Beleuchtung im flexiblen Mietmodell mit maßgeschneidertem Service nutzen«, erklärt Frank Adomeit, Vice President Sales Germany Zumtobel Group.

Die Deutsche Lichtmiete als Spezialist für Industriebeleuchtung, Markt- und Innovationstreiber bei LaaS erweitert durch die Kooperation mit dem Premium-Vollsortimenter ihr Lösungsangebot auf industrieferne Bereiche und erschließt sich damit neue Kundensegmente, wie Alexander Hahn, Vorstand der Deutsche Lichtmiete AG, aufzeigt: »Mit Zumtobel gewinnen wir einen Partner, der für ein hochwertiges Produktspektrum im Innen- und Außenbereich steht und unser eigenes Portfolio ideal ergänzt. Das schließt selbstverständlich auch anspruchsvolle Lichtsteuerungen und Notbeleuchtung ein.«

www.lichtmiete.de

www.zumtobelgroup.com