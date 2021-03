15.03.2021

Auf einen Blick

In der Outletcity Metzingen bieten zahlreiche Premium- und Luxus-Labels den Besuchenden exklusive Shopping-Erlebnisse in stilvollem Ambiente. 2019 wuchs die Outletcity um ein weiteres Areal. Dem Lichtplanungs-Team von Andres + Partner kam die Aufgabe zu, eine passende Illumination zu planen und umzusetzen. Das Ziel: Die Wohlfühlatmosphäre der neuen Outlet-Oase soll sich auch in den Abend- und Nachtstunden fortsetzen.