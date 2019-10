Mit dem Tod Ingo Maurers hat die Design- und Lichtwelt einen besonders kreativen Kopf und inspirierten Gestalter verloren. Auf einmalige Weise verbinden die Leuchten und Lichtobjekte Ingo Maurers Poesie und Technik. Sein Werk hat immer wieder überrascht – durch Design, Funktion und Technik, aber auch durch eine unnachahmliche Leichtigkeit und nicht selten auch fröhlich stimmende Ironie.

Zu den bekanntesten Entwürfen Ingo Maurers gehören sein Erstlingswerk »Bulb« (1966), das Niedervolt-Halogen-System »YaYaHo« (1984, Ingo Maurer und Team), die geflügelte Glühbirne »Lucellino« (1992), die Pendelleuchte »Zettel’z« (1997), »One From The Heart« (1989) und »Porca Miseria!« (1994).

Seine Entwürfe finden sich in den Sammlungen der wichtigsten Museen der Welt, darunter im Museum of Modern Art in New York. Aktuell ist eine Ausstellung in der Pinakothek der Moderne in München in Vorbereitung, die ab November Einblicke in sein Werk vermittelt. Maurer hat zahlreiche renommierte Auszeichnungen erhalten, unter anderem den Designpreis der Bundesrepublik Deutschland und den Compasso d’Oro für sein Lebenswerk.

Gemeinsam mit seinem Team arbeitete Ingo Maurer in der Designerei in München-Schwabing. Hier begab er sich auf oft unkonventionelle Art und Weise auf die Suche nach außergewöhnlichen Lösungen. Um seine Visionen kompromisslos umsetzen zu können, beschloss Maurer bereits 1966, selbst zu produzieren, so dass auch die Herstellung kleiner Serien möglich ist. Noch heute werden alle Leuchten in München gefertigt.

Auf der langen Liste an Gestaltungsaufträgen, die Ingo Maurer im privaten wie öffentlichen Bereich umgesetzt hat, stehen Highlights wie die U-Bahn-Stationen Westfriedhof (1998) und Münchner Freiheit (2009) in München, das Pendel »Flying to Peace« für die Messe Frankfurt (2018) oder das Gesamtkonzept für das Weingut Tsinandali in Georgien. Seit Samstag erstrahlt das Residenztheater München in neuem Licht, mit der »Silver Cloud« hat der Lichtkünstler hier ein weiteres ikonisches Werk erschaffen.

Wir nehmen Abschied von einem besonderen Menschen, der uns mit seinem Werk inspiriert, immer wieder überrascht und erfreut hat. Ingo Maurer schrieb über 50 Jahre Lichtgeschichte.