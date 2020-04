Die für den Preis nominierten Projekte und Beschreibungen sind jetzt online.

Die Verleihung des Deutschen Lichtdesign-Preises findet am 17. September 2020 im Hannover Congress Centrum statt. (Foto: R. Dröse)

Etwas später als geplant, am 17. September 2020, werden die Gewinner des Deutschen Lichtdesign-Preises ausgezeichnet. Nominiert sind in diesem Jahr 35 Projekte in elf Kategorien, ein Büro, das nicht länger als drei Jahre am Markt ist, erhält außerdem den Nachwuchspreis. Im Rennen liegen hier fünf Büros mit je einem nominierten Projekt.

Nominierte Projekte veröffentlicht

Wer die Anwärter auf die Preise kennenlernen will, findet alle nominierten Projekte auf der Website des Lichtdesign-Preises.

53 Büros haben sich an dem Wettbewerb beteiligt, der bereits zum zehnten Mal stattfindet. Neben bekannten Größen der Lichtplanung, gibt es dieses Jahr auch viele Erstbeteiligungen. Erstmals dabei ist zum Beispiel eine Einreichung aus den Niederlanden, die es prompt auf die Shortlist schaffte. Zu den weiteren nominierten Projekten deutschsprachiger Büros außerhalb unserer Landesgrenzen gehören vier aus der Schweiz und je ein Projekt aus Österreich und aus Bozen.

Neuerungen bei den Kategorien

Die in den vergangen Jahren starken Kategorien Verkehrsbauten und Bildung fallen in diesem Jahr weg. Neu hinzugekommen ist das Segment Außenbeleuchtung / Inszenierung. Neben der lichttechnischen Inszenierung von Architektur im Außenraum wird nun auch die Beleuchtung von Wahrzeichen im urbanen oder landschaftlichen Kontext prämiert. Auch in der Kategorie Internationales Projekt gab es eine hohe Beteiligung, so dass die Jury die zusätzliche Kategorie Projekte mit künstlerischem Hintergrund eröffnete. Auf nationaler Ebene wurde dieses Segment ebenfalls in den Auswahl-Katalog aufgenommen.

Partnerschaften für den Nachwuchs

Für die Gala wird in diesem Jahr erstmals eine Studentenpatenschaft angeboten. Damit können die Industriepartner des Deutschen Lichtdesign-Preis dem Nachwuchs Gelegenheit geben, die Szene und deren Qualitätsansprüche besser kennenzulernen.

www.lichtdesign-preis.de