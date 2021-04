Mitten in der Champagne und nahe der Stadt Reims befindet sich im Ort Châlons-en-Champagne der Sitz des historischen Champagnerhauses Joseph Perrier. Seit 1825 ist es der Inbegriff für Champagner der Spitzenklasse. Die Maison Joseph Perrier ist ein Familienbetrieb, in dem die traditionelle Kunst der Champagnerkelterei seit nunmehr sechs Generationen weitergegeben wird. Das antike Landhaus, das inzwischen Produktionsstandort des Champagnerhauses ist, liegt in einem Gebiet, unter dem sich ein Geflecht unterirdischer Kreidegewölbe erstreckt.

Die Maison Joseph Perrier ist ein Familienbetrieb, in dem die traditionelle Kunst der Champagnerkelterei von Generation zu Generation weitergegeben wird. (Foto: François Guillemin)

2019 wurde der historische Standort rundum saniert – inklusive der Beleuchtungsplanung: die Weinkeller, der neue Garten und die Außenbereiche erstrahlen in neuem Licht und machen den Besuch zu einem Erlebnis für alle Sinne. Ausgangspunkt für die Beleuchtungsplanung aus der Feder von Emeric Thiénot des Lichtdesignstudios Lumesens waren die spezifischen Erfordernisse und die technischen Besonderheiten des Projekts. Die Beleuchtung wurde auf die landschaftlichen, wirtschaftlichen und ökologischen Bedingungen abgestimmt. Ergebnis ist eine Beleuchtungslösung, die dem kulturellen Erbe und der unverwechselbaren Architektur dieser einzigartigen Stätte voll und ganz gerecht wird. L&L Luce&Light war für das Studio Lumesens dabei der perfekte Partner, unter anderem aufgrund der Bereitschaft, als Leuchtenhersteller maßgeschneiderte Lösungen zu schaffen.

m Außenbereich wurden weitere Leuchten des Modells Ginko installiert, die das schmiedeeiserne Schild anstrahlen, das majestätisch über den Säulen am Eingangstor der Anlage prangt. (Foto: François Guillemin)

Auf dem Rundgang begegnet der Besucher Lichtprojektionen, die an Reflexe auf dem Wasser erinnern. Sie werden von den Sharp-Optiken der Strahler »Ginko« in Kombination mit Optikzubehörteilen erzeugt, die dazu eigens von Lumesens angefertigt wurden. Besonders wichtig für die erfolgreiche Umsetzung des Projekts war die Zuverlässigkeit der Edelstahl-Leuchten, da sich die Luftfeuchtigkeit in Kombination mit der kalkhaltigen Bausubstanz oft negativ auf die Funktionstüchtigkeit von Leuchten auswirkt.

Auf dem Rundgang durch die Keller des Champagnerhauses Joseph Perrier begegnen dem Besucher Lichtprojektionen, die an Reflexe auf dem Wasser erinnern. Sie werden von speziellen Optiken, Strahlern und Optikzubehörteilen erzeugt. (Foto: François Guillemin)

Im Außenbereich wurden weitere Leuchten des Modells »Ginko« installiert, die das schmiedeeiserne Schild anstrahlen, das majestätisch über den Säulen am Eingangstor der Anlage prangt. Zur Beleuchtung der Gartenwege wurden einige Sonderanfertigungen des Modells »Pasito 1.1« auf Poller montiert. Um das Erscheinungsbild einheitlich zu halten, wurden die gleichen Orientierungsleuchten auch an den überdachten Wegen im Außenbereich eingesetzt und beleuchten die Gewölbe von oben und unten.

Zur Beleuchtung der Fassade fiel die Wahl auf Strahler für den Außenbereich »Lyss 1.0«, strategisch am äußersten Punkt der Fensterbretter montiert, wo sie eine Art effektvollen Lichtrahmen auf die Gebäudefassade projizieren und auch das Gesims in Szene setzen.

Projekt: Champagnerhaus Joseph Perrier

Architekt: Thiénot Architecture, Paris (F), thienot-architecture.com

Lichtplaner: Lumensens

Leuchten: L&L Luce&Light, Povolaro di Dueville (I), www.lucelight.it