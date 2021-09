Lichtbasis, Großhändler für professionelle Beleuchtung und Ledxon, Hersteller von Kühlmöbelbeleuchtung, haben den Grundstein für eine starke Partnerschaft gelegt und bündeln ihre Kompetenz für den Verkaufserfolg am POS: Lichtbasis wird als zentraler Distributor in Europa die Kühlmöbelleuchten des Spezialisten für Supermarktbeleuchtung im Refit-Geschäft und After-Sales-Service vertreiben.

Michael Jakal, Geschäftsführer lichtbasis, und Benjamin Garufo, Geschäftsführer ledxon (Quelle: lichtbasis)

In vielen in Supermärkten oder Tankstellen eingesetzten Kühlmöbeln sind konventionelle Leuchtmittel – klassisch T8-Röhren – verbaut. Ledxon liefert mit seiner LCR-Serie energieeffiziente Lichtleisten, die herkömmliche Lösungen ohne großen Montageaufwand ersetzen und die verschiedenen Warengruppen ansprechend präsentieren. Lichtbasis wird europaweit den Bedarf an Umrüstungen auf LED-Technologie abdecken und seine Distributions- und Logistikkompetenz zur Verfügung stellen.

LCR-Lichtleisten von Ledxon setzen gekühlte Lebensmittel appetitlich in Szene und verwandeln die nüchterne Ausstrahlung der Kühlmöbel in einen verkaufsfördernden Bereich. Lichtbasis unterstützt Ledxon zukünftig in diesem Vorhaben und wird sich vor allem auf die Nachrüstung der Bestandskühlmöbel mit hochwertigen LED-Leisten konzentrieren. Dazu werden große Mengen der LCR-Serie und Zubehörteile im Headquarter in Estenfeld auf Lager gelegt, sodass Kundenaufträge europaweit innerhalb von 24 Stunden versandfertig sind.

Die Lichtleisten sind in den Lichtfarben Neutralweiß, Kaltweiß oder Fresh Meat verfügbar und für den Einsatz in Selbstbedienungsmöbeln, Kühlvitrinen und Tiefkühlinseln geeignet. Sie lassen sich schnell integrieren und können sowohl horizontal als auch vertikal verbaut werden.

www.lichtbasis.com