Der Lichtarchitektur-Kongress am 15. und 16. November 2018 in Lindau am Bodensee möchte eine Plattform für den Austausch zwischen Architekten, Lichtdesignern und Herstellern sein. Für Dialog und Wissensaustausch auf der vom luxlumina Verlag organisierten Veranstaltung dienen Vorträge und eine Ausstellung. An Kommunikationsständen präsentieren Lichtdesignbüros ihre Projekte. Eine Auswahl an Lichtherstellern zeigt neuste Lichttechnik. Das Vortragsprogramm sieht sieben einzelne Kapitel vor, die gezielt auf bestimmte Themen wie zum Beispiel »Integrierte Lichtplanung aus Sicht der Architektur« oder »Neue Trends in der Lichttechnologie« eingehen.

Nähere Informationen gibt es unter:

www.luxlumina.ch