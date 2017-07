Lutron hat sein erstes Experience Center außerhalb Nordamerikas in London eröffnet. Der 585 qm große Ausstellungs- und Ausbildungsraum präsentiert innovative Lösungen zur Licht- und Tageslichtsteuerung für private und professionelle Anwendungen. Gezeigt werden unter anderem die Systeme »Grafik Eye«, »myRoom«, »Quantum« und »HomeWorks QS«. Das Experience Center umfasst außerdem mehrere Tagungsräume und Collaboration-Bereiche für Systemdesign und Trainings.

Das Center hat Fenster auf drei Seiten mit fast 100 Jalousien und Vorhängen, von denen sich die meisten der Tageszeit und Position der Sonne anpassen und dementsprechend auf und ab bewegen. Ziel ist die optimale Nutzung von Tageslicht bei gleichzeitiger Vermeidung von Blendung und Überhitzung. Eine Live-Digitalanzeige zeigt die Energieeinsparung des Centers, einschließlich Echtzeit-Variationen je nach Anpassung der Lichtverhältnisse. Kunden können auch das schicke und elegante Produktportfolio für Wohnimmobilien, wie die »Palladiom«-Keypads und Thermostate, erkunden. Abgerundet wird das Angebot von einem Showcase für die Hotellerie und den Einzelhandel.

»Lösungen zur Licht- und Tageslichtsteuerung sind Produkte, die man erleben muss und die gesehen und gefühlt werden müssen. Besucher des Experience Centers können hier erfahren, wie ein Raum auf Knopfdruck Gestalt annimmt«, so David Ribbons, Director of Sales for Europe and Africa bei Lutron.

