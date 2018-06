Das Lichtforum NRW ist Kooperationspartner der Weiterbildung zum/zur IHK-geprüfte/n Industriemeister/in – Fachrichtung Licht und Beleuchtung. Der nächste Kurs startet am 15. September 2018.

Nach der Teilnahme an der öffentlich-rechtlich anerkannten Weiterbildung und erfolgreicher Prüfung verfügen die Industriemeister/innen über fundiertes Fachwissen und können in Betrieben der Beleuchtungsbranche folgende Aufgaben erfüllen: Sach-, Organisations- und Führungsaufgaben in Forschung und Entwicklung, Beschaffung, Leuchtenkonstruktion und -fertigung, Qualitätsmanagement und -sicherung sowie Service und Wartung.

Das Lichtforum NRW ist Kooperationspartner der Weiterbildung und übernimmt die technischen Schulungen. Das Studium zur Vorbeitung auf die IHK-Prüfung umfasst etwa 1.000 Unterrichtsstunden und ist aufgeteilt in drei Jahre (sechs Semester). Veranstaltungsort ist das IHK-Bildungsinstitut Arnsberg. Angaben zu Lehrgangskosten, Veranstaltungsorten, Terminen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es unter:

www.meister.lichtforum-nrw.de