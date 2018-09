Seit den 1960er-Jahren arbeitet der US-amerikanische Lichtkünstler James Turrell an Lichträumen – Installationen, die mit einem spannungsgeladenen Wechselspiel aus natürlichem und künstlichem Licht Materialität, Fläche, Farbe und Raum sinnlich und geistig erlebbar machen. Mit seinen Skyspaces schafft Turrell einzigartige Verbindungen von Erde und Himmel. Jetzt ist auf Initiative des privaten Vereins »Horizon Field« in Lech ein größtenteils unterirdischer Skyspace in der hochalpinen Landschaft des Arlbergs eröffnet worden.

Zugang zum Skyspace gewährt ein Tunnel, dessen Blickachse exakt auf den imposanten Biberkopf-Gipfel ausgerichtet wurde und der in einem »Sensingroom« (Lichtraum) mündet. Den Lichtraum krönt eine in die Decke eingeschnittene elliptische Öffnung, die den Blick auf einen überraschend nah erscheinenden Himmel freigibt.

Einzigartig in Lech ist die Kombination des Skyspace mit einem zweiten wichtigen künstlerischen Konzept von James Turell – dem Ganzfeldraum. Dieser entfaltet seine beeindruckende Wirkung bei geschlossener Kuppel. Das Ganzfeld präsentiert sich als strukturloses, gleichmäßig mit Licht geflutetes Sehfeld, das durch seine Homogenität keinerlei Orientierung bietet.

Für die Beleuchtung des Lichterlebnisraums im Skyspace Lech kommt eine Sonderlösung von Zumtobel zum Einsatz. Sie besteht aus einem Amber LED-Streifen mit RGB-Farbverlauf sowie einem tunableWhite-LED-Streifen. Die Licht-Farb-Wechsel wurden im Vorfeld in enger Abstimmung mit James Turrell programmiert. Angesteuert werden die LEDs über das Lichtmanagementsystem LUXMATE DMX.

www.skyspace-lech.com | http://jamesturrell.com | www.zumtobel.com