Nach dem erfolgreichen Kongress im Jahr 2015 über Sportstättenbeleuchtung für Freianlagen veranstalten die LTG – Lichttechnische Gesellschaft Österreichs und das ÖISS – Österreichisches Institut für Schul- und Sportstättenbau in diesem Jahr eine Informationsveranstaltung für die Innenraumbeleuchtung von Bildungs- und Sportbauten. Auf der Agenda der Gemeinschaftstagung am 4. Oktober 2017 in Wien stehen Vorträge und eine Podiumsdiskussion zu Themen wie Wirtschaftlichkeit, Tageslichtplanung im Schulbau, Beleuchtungsanlagen in Multifunktionssporthallen, aktuelle Anforderungen an Kunstlicht in Bildungsbauten, neue Normen und Richtlinien, TV-Tauglichkeit von Sporthallen- Beleuchtungsanlagen…

Detailinformationen sind in Kürze von der LTG-Hompage abrufbar:

www.ltg.at | www.oeiss.org