Vom 27. bis zum 30. September 2020 trifft sich die Lichtwelt in der Weltkulturerbe-Stadt Bamberg zum 24. europäischen Lichtkongress »LICHT2020«. Rund 600 Experten, Interessierte und Repräsentanten des Lichts informieren sich in drei parallelen Vortragszügen in rund 100 Fachvorträgen über aktuelle Entwicklungen in Forschung, Lehre, Technik, Gestaltung und Anwendung zu allen Bereichen des Lichts und der Beleuchtung. Erstmals wird die Traditionstagung mit dem Event »Bamberg leuchtet« für die Allgemeinheit zugänglich.

Seit dem 30. September 2019 ist der Call for Papers online, der neben klassischen Themen zur Innen-, Außenbeleuchtung und Lichtgestaltung vor allem auch Studierende, (Innen-) Architekten und Künstler ansprechen möchte. Gesucht werden auch Sponsoren und Aussteller. Studierende aller Licht-Disziplinen, die an der LICHT 2020 teilnehmen möchten, können sich ab Jahresende um eine »Studierendenpatenschaft« bewerben. Aktuelle Informationen bietet die Veranstaltungswebseite:

www.licht2020bamberg.de