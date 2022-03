Der Abschied von T8-Leuchtstofflampen kommt einige Tage früher als geplant: Bereits ab 25. August 2023 werden sie zusammen mit T5-Lampen verbannt. Ab Februar 2023 trifft es bereits die Kompaktleuchtstofflampen ohne Vorschaltgerät – nach der Ökodesign-Verordnung greift jetzt auch die Regelung zur Einschränkung von Quecksilber, genauer die EU-Richtlinie zur Begrenzung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS).

Alle Entladungslampen enthalten mindestens in geringem Maße Quecksilber. Von Regelungen dazu waren T5-Leuchtstofflampen und Kompaktleuchtstofflampen mit Stiftsockel bislang noch ausgenommen. Nun sollen für Leuchtstofflampen zur Allgemeinbeleuchtung die Sonderregelungen nach zwölf oder 18 Monaten auslaufen: Kompaktleuchtstofflampen ohne integriertes Vorschaltgerät ab 25. Februar und T5 ab 25. August 2023. Damit verschwinden sie viel früher und in deutlich größerem Umfang vom Markt.

Lampen dürfen weiter gekauft und verwendet werden

»Leuchtmittel müssen deswegen nicht zwangsläufig ausgetauscht und bereits erworbene Lampen dürfen auch noch in Betrieb genommen werden. Der Handel verkauft seine Lagervorräte weiter, bis sie aufgebraucht sind. Es werden aber nach den jeweiligen Stichtagen keine neuen Leuchtmittel mehr produziert oder in Europa in den Verkehr gebracht«, erklärt Dr. Jürgen Waldorf, Geschäftsführer der Brancheninitiative licht.de, die geplante Ausphasung.

Für Betreiber gewerblicher Immobilien steht unter Umständen die Sanierung der Beleuchtung früher an. Private Haushalte werden durch die Neuerung kaum Schwierigkeiten haben, sie greifen beim nächsten Einkauf einfach zur stromsparenden LED.

Nicht in den Hausmüll

Recycelt werden alle Arten von Leuchtstofflampen, Kompaktleuchtstofflampen und Entladungslampen (inklusive Natriumdampf-Hoch- und Niederdrucklampen sowie Halogen-Metalldampflampen). Handel, Sammelstellen und Entsorgungshöfe nehmen sie zurück. Ebenfalls gesammelt werden LED-Lichtquellen, die elektronische Bauteile enthalten. »In den Hausmüll gehören ausschließlich Glüh- und Halogenlampen, die nur aus Glas und Metall bestehen«, so der Lichtexperte.

