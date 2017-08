Bereits seit Anfang Juli 2017 hat Ernestas Brönnecke die Leitung der Vertriebsaktivitäten im Sektor Bahn & Beförderung für das in Berlin ansässige Unternehmen Designplan Leuchten übernommen. In diesem Bereich soll Herr Brönnecke eine individuellere Betreuung von Kunden in der DACH-Region, wie beispielsweise DB, SBB, ÖBB und/oder regionalen Schienenverkehrsgesellschaften sowie die Erschließung neuer Vertriebswege ermöglichen. Ernestas Brönnecke bringt beste Voraussetzungen für diese Aufgabe mit – er ist gelernter Industriekaufmann und war zuvor als Gebietsverkaufsleiter in der Nordeon-Gruppe tätig.

Designplan ist Spezialist für langlebige, widerstandsfähige und manipulationssichere Beleuchtung im Innen- und Außenraum und verfügt über umfangreiche Erfahrung bei der Lichtanwendung für Bahnsteige und gleisnahe Bereiche, Haltestellen sowie Über- und Unterführungen, Brücken und Tunnel.

www.designplanleuchten.de