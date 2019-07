Im Zuge umfassender unternehmerischer Transformationsprozesse verkauft Osram das Leuchtengeschäft Siteco an Stern Stewart Capital.

»Stern Stewart Capital verfolgt mit dem Kauf eine unternehmerische Rolle und bietet Siteco und seinen Mitarbeitern eine gute Perspektive«, erklärt dazu Olaf Berlien, Vorstandvorsitzender der Osram Licht AG. »So gewährleisten wir für Siteco strategische und operative Kontinuität, während Osram sein Profil weiter in Richtung Photonik-Champion schärft.«

Über die finanziellen Details der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart. Siteco erwirtschaftete im vergangenen Geschäftsjahr mit rund 900 Mitarbeitern einen Umsatz von mehr als 200 Millionen Euro. Auf operativer Basis schrieb das Unternehmen dank der klaren Neuausrichtung zuletzt erstmals seit Jahren schwarze Zahlen. Osram und der neue Eigentümer wollen im Zuge der Transaktion sicherstellen, dass Siteco über solide finanzielle Mittel verfügt. Dazu gehört, dass Stern Stewart Capital zugesichert hat, in den kommenden Jahren keine Dividenden aus der Siteco zu entnehmen.

Stern Stewart Capital wurde von Partnern der Strategieberatung Stern Stewart & Co. gegründet und ist somit ein Investmentarm der internationalen Beratungsgesellschaft. Stern Stewart & Co. hat ihren Sitz in München und hat Osram bereits seit 2016 bei verschiedenen Projekten, seit 2017 auch im Transformationsprozess bei Siteco unterstützt. Der Leuchtenspezialist erhält damit einen neuen Eigentümer, der die strategische und operative Ausrichtung bereits sehr gut kennt.

www.siteco.de| www.osram.de | www.sternstewart.com