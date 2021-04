Nach der Firmenübernahme des Leuchtenherstellers ES-System durch die Glamox-Gruppe erfolgte im ersten Quartal 2021 die Integration des Produktportfolios als Ergänzung des vorhandenen Glamox-Sortiments.

Industrieleuchte »Cosmo« (Foto: ES-System)

Die Produktauswahl beider Hersteller ist vielseitig und wurde über die letzten Jahre mit moderner LED-Technologie und effektiven Lichtmanagementsystemen weiterentwickelt. Mit der aktuellen Zusammenlegung der Leuchtenfamilien kann Glamox jetzt ein zusätzliches Sortiment anbieten, das für jede Anwendung und für jedes Projekt die richtigen Beleuchtungslösungen hat. Dazu gehören unter anderem neue Innenraumleuchten sowie Leuchten für den Einsatz in der Industrie.

Überzeugende Vielfalt

Mit den neuen Innenraumleuchten der »FX-Familie« zur Einbaumontage oder zum Einsatz als Pendelleuchte bietet Glamox zusätzliche dekorative Leuchten für Büros, Bildungseinrichtungen sowie öffentliche Gebäude an. Das vielseitige Linearsystem der Serie ist in unterschiedlichen Abmessungen, Farben und mit diversen Optiken lieferbar.

Innenraumleuchten »FX« (Foto: ES-System)

Industrieleuchte »Industria« (Foto: ES-System)

Zudem ist die Systemeinbauleuchte »Moderna2-R« jetzt im Programm von Glamox. Dank geringer Blendung empfiehlt sich diese Leuchte ebenso für moderne Büroumgebungen wie die neue und elegante Pendelleuchte »Why-P«. Die vielseitigen und robusten Industrieleuchten der Serien »Cosmo Apex«, »Industria 1« und »2 Xtreme« sowie »Industria 3« sind darüber hinaus eine hervorragende Ergänzung des Sortiments.

Systemeinbauleuchte »Moderna« (Foto: ES-System)

Pendelleuchte »Why-P« (Foto: ES-System)

Mit diesen Erweiterungen bietet Glamox mit seinem neuen Gesamtsortiment Leuchtenlösungen selbst für den industriellen Einsatz in der Pharma- und Kosmetikproduktion sowie in Kühlhäusern und bei zahlreichen anderen Anwendungen an.

www.glamox.de | www.essystem.pl/de