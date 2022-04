Mit seinem neuesten LED-Objekt »Demeter« erinnert der Lichtkünstler Karol Hurec an das göttliche Geschenk von Natur und Leben – und kritisiert gleichzeitig deren Missbrauch und Zerstörung. Die Arbeit ist jetzt im Kronacher Kunstverein zu sehen.

Der Kronacher Lichtkünstler Karol Hurec setzt mit seiner neuesten Arbeit »Demeter« ein leuchtendes Zeichen gegen die beiden größten Katastrophen unserer Zeit: Krieg und Umweltzerstörung. (Foto: Kerstin Sperschneider)

Das Sternbild Virgo liegt am Südhimmel. Der Hauptstern Spica ist einer der hellsten Sterne am Nachhimmel. Der Sage nach stellt die ausgedehnte Himmelsfigur Demeter dar, die griechische Göttin der Fruchtbarkeit, zuständig für den Kreislauf von Geburt und Tod sowie den jahreszeitlichen Ablauf von Saat und Ernte.

Der Göttin aus der griechischen Mythologie widmet der Kronacher LED-Künstler Karol Hurec seine aktuelle Arbeit. »Demeter« ist ein positiver Appell gegen die beiden größten Katastrophen unserer Zeit: Krieg und Umweltzerstörung. Damit hat Hurec, mit den Mitteln der Gegenwartskunst das Siegel für eine universelle Übereinkunft geschaffen, die verspricht, diese »göttlichen Gaben« zu schützen.

Im September 2021 hat der Künstler begonnen, Lichtobjekte zum Thema Naturzerstörung unter den Arbeitstitel Demeter zu stellen, als in den Nachrichten brennende Wälder in Australien, in Kalifornien und Sibirien zu sehen waren. »Jetzt brennt die Ukraine«, sagt der Künstler. »Menschen verbrennen, verhungern, verdursten, erfrieren. Ich möchte dazu keine schockierenden Bilder zeigen. Nichts zeigen, was wir ohnehin schon wissen. Aber ich möchte mit meinen Lichtobjekten ein Nachdenken provozieren und zu einer ernsthaften Auseinandersetzung anregen; zu einer vernünftigen Betrachtung, in einer klaren Form und Ästhetik.«

Zu sehen ist das 3 x 3 Meter große Lichtobjekt im Glaskubus des Kronacher Kunstvereins. In den Abendstunden können es Passanten bereits von der Straße aus betrachten: Ein grüner LED-Doppelring ist das prägende Element der Arbeit.

Er symbolisiert mütterlichen Schutz, reiche Fülle und gesunde Natur. Und er steht für Demeter: eine Göttin, Mutter, Frau, die sich um ihre Kinder sorgt. Der leuchtend grüne Ring umschließt die für Hurecs Objekte typischen, mittig platzierten roten Doppel-X. Flankiert wird der grüne Ring im äußeren Bereich von rotblitzenden Leuchtpunkten. Darunter eine blaue Lichtlinie: ein Zeichen für Hoffnung.

Die Kunst von Karol Hurec ist sein Weg, die Welt zu verstehen und Dinge sichtbar zu machen, ins rechte Licht zu rücken, im besten Fall den Funken der Erkenntnis zu entfachen. Seine Malerei, seine Objekte und Installationen haben dabei immer eine tiefe Botschaft. Mal sind es gesellschaftskritische Statements gegen Gender-Ungerechtigkeit, mal gegen Militarismus, Ausbeutung und Atomwirtschaft. Immer wieder sucht er nach dem Ursprung der Welt – mal im kleinsten Atom, mal in den Sternen – versucht Licht und Schatten, das Alles und das Nichts zu verstehen und sichtbar zu machen.

Noch bis 8. Mai 2022 zu sehen im Glaskubus des Kronacher Kunstvereins.

www.kunstverein-kronach.de