Infineon Technologies und eluminocity haben gemeinsam eine Straßenlaterne entwickelt, die sich mit unterschiedlichen Sensoren ausstatten lässt, Daten verarbeitet, eine Ladestation für E-Mobility integriert und ein Netzwerk herstellt. Die Lösung baut auf der bestehenden Mobilfunkinfrastruktur auf und unterstützt den Ausbau des kommenden 5G-Standards. Durch ihr modulares Konzept kann die Leuchte stets mit neuen Bausteinen für die Mobilkommunikation ausgerüstet werden. Das ermöglicht, kontinuierlich neue Applikationen zu entwickeln und zu integrieren.

Infineon und eluminocity bringen jeweils spezielles Know-how in ihre Partnerschaft ein. Infineon steuert die jahrzehntelange Erfahrung im Bereich Sensoren, Power-Chips und Sicherheitslösungen bei. eluminocity liefert Systemintegration, Datenanalyse und Anwendungslösungen. Weitere Partner unterstützen mit Konnektivität, Rechenleistung und Lösungen für die Cloud.

Mit ihrer modernen Radartechnologie kann die Leuchte zum Beispiel freie Parkplätze detektieren, in die Cloud melden – und so Teil eines intelligenten Verkehrsmanagements sein. Radarsensoren könnten aber auch Daten für die Lichtsteuerung bereit stellen, die den Lichtstrom je nach Verkehrsaufkommen und Wetterbedingungen regelt. Werden die erfassten Daten anonymisiert und verschlüsselt in die Cloud gespeis, stehen sie hier für verschiedene Dienste bereit und können zum Beispiel durch Apps genutzt werden.

Ausgerüstet mit Hochfrequenz-Komponenten, wird die Straßenlaterne darüber hinaus zur Basisstation im neuen Mobilfunkstandard 5G. Dieser benötigt im Vergleich zur Vorgängerversion mehr Sende- und Empfangseinheiten, bietet dafür aber eine hundertfach höhere Übertragungsgeschwindigkeit, tausendfach höhere Datenkapazität und Echtzeitfähigkeit sowie einen geringeren Energieverbrauch.

www.infineon.com/smart-streetlighting_de | www.eluminocity.com