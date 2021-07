TÜV Rheinland hat für Lumileds, einem führenden Unternehmen im Bereich Fahrzeugbeleuchtung, die LED-Nachrüstlampe »Philips Ultinon Pro6000 H7-LED« für den Einsatz in Fahrzeugen geprüft. Die Prüfungen haben die Leistungsfähigkeit und Kompatibilität der neuen Philips LED-Nachrüstlampe bestätigt und die abschließende Straßenzulassung durch das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) ermöglicht.

Zertifikat Lumileds TÜV Rheinland (Foto: Hanne Engwald/TÜV Rheinland)

Mit der Zulassung kann Lumileds seine LED-Technologie jetzt auch Autofahrerinnen und Autofahrern in Deutschland für die Nachrüstung in Scheinwerfern mit H7-Halogen anbieten. Die Zulassung wurde in Form einer Allgemeinen Bauartgenehmigung (ABG) erteilt und erlaubt den Einsatz in ausgewählten Fahrzeugmodellen.

Die LED-Nachrüstlampe kann in Scheinwerfern verwendet werden, in denen bisher nur H7-Halogenlampen verwendet werden durften. Damit ist eine legale Umrüstung von Halogenlampe auf LED-Lichtquelle mit einfachen Mitteln möglich.

www.tuv.com/lichttechnik