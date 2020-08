Im Rahmen ihrer Partnerschaft bringen LEDVANCE und Bosch Smart Home aufeinander abgestimmte Lichtlösungen für das intelligente Zuhause in den Handel.

Ledvance vertreibt die Kombilösungen in enger Zusammenarbeit mit Bosch Smart Home. (Foto: Ledvance)

Die gemeinsamen Produktbundles adressieren die Hauptbedürfnisse des modernen Wohnens: erhöhten Schutz, besseres Raumklima und mehr Wohnkomfort. Weitere Details werden noch im August bekannt gegeben. »Durch die Integration unserer Ledvance Smart+ Produkte in das Bosch Smart Home System wird die Anwendung für unsere Kunden noch einfacher: Er bekommt eine hoch-qualitative Lösung für ein sicheres Zuhause, ohne dafür eine weitere Bridge zu benötigen«, so Ledvance Head of Retail and Partnership Management Western Europe Marc Gerster.

www.ledvance.de | www.bosch-smarthome.com/de/de