Die erste VDI-Fachtagung »Lighting & IoT« vom 22. bis 23. November 2017 in Düsseldorf diskutiert LED-Beleuchtung im Kontext des Internet of Things (IoT) und beschäftigt sich mit intelligenter Lichtsteuerung in Smart-Home-, Smart-Office- und Smart-City-Konzepten sowie mit Datensammlung und -übertragung.

Am ersten Konferenztag berichten Vertreter der Leuchtenindustrie über moderne Geschäftsmodelle, datenbasierte Dienstleistungen und Kooperationen. Ebenso werden aktuelle und zukünftige Kommunikationstechnologien und -plattformen, Cloud- und Sicherheitslösungen vorgestellt. Am zweiten Veranstaltungstag dreht sich dann alles um die Sensorik, Steuerung und die Möglichkeiten für konkrete Anwendungen im IoT. Da die Fachtagung Netzwerken und Diskussionen fördern will, gibt es im Programm auch das Format der »World Cafés«. Hier können sich die Teilnehmer in kleiner Runde zu speziellen Fragestellungen intensiv austauschen.

Die Fachtagung richtet sich an Fach- und Führungskräfte von Leuchtenherstellern und Zulieferern, Anwendern in Liegenschaften und von Forschungseinrichtungen. Veranstalter ist die VDI Wissensforum GmbH. Fachlicher Träger der Tagung ist die VDI/VDE-Gesellschaft Mess- und Automatisierungstechnik (GMA), Fachbereich Optische Technologien.

Bereits am 21. November 2017 findet der VDI-Spezialtag »IoT – Technologien, Wertschöpfungsketten und Erfolgsfaktoren« statt. An diesem erhalten die Teilnehmer einen Überblick zu den typischen IoT-Anwendungsszenarien und zu konkreten Umsetzungsbeispielen. Wer den Spezialtag zusammen mit der Fachtagung »Lighting & IoT« bucht, profitiert von einem vergünstigten Kombipreis.

Weitere Informationen zu der VDI-FAchtagung »Lighting & IoT« gibt es unter: www.vdi-wissensforum.de