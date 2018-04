Vom 10. bis 12. Mai 2018 findet die 18. Ausgabe der LED Expo India – Messe für LED-Beleuchtung, Komponenten und Technologien im Bombay Exhibition Centre in Mumbai statt. Die Messe wird von der Messe Frankfurt Trade Fairs India Pvt Ltd organisiert. Raj Manek, Executive Director und Vorstandsmitglied der Messe Frankfurt Asia Holding, erklärt: »Die LED Expo ist als Marke stetig gewachsen, mit zunehmender nationaler und internationaler Beteiligung in jeder Ausgabe. Die diesjährige Messe wird Innovationen wie IoT, Solarbeleuchtung und intelligente Beleuchtung für den indischen Markt präsentieren.« Die LED Expo 2018 erwartet über 200 Aussteller mit großer internationaler Beteiligung aus zum Beispiel China, Dänemark, Hong Kong, Korea und Taiwan.

Flankiert wird die LED Expo von der Konferenz »LED Summit«, die zum sechsten Mal organisiert wurde. Expertenvorträge widmen sich hier »Smart Solutions for Future Lighting«. Innovationen aus allen Bereichen der Lichtbranche und Best Practice Beispiele werden vorgestellt und diskutiert.

www.theledexpo.com | www.light-building.com/brand