Beim Amsterdam Light Festival erleuchten internationale Lichtkünstler jährlich die Grachten von Amsterdam. Noch bis zum 21. Januar 2018 können Einwohner und Besucher wieder leuchtende Installationen in der niederländischen Hauptstadt bewundern – darunter mit »Touch of Time« auch ein Werk von Lambert Kamps.

»Die Grundidee zu ‚Touch of Time’ ist vor zehn Jahren entstanden. Ich wollte die Lichtmenge regulieren, indem ich eine Lichtquelle entferne. Das ist mir mit Hilfe einer pneumatischen Steuerung gelungen: Ich habe ein durchsichtiges Kunststoffrohr mit einem LED-Streifen in einem grauen PVC-Rohr hin- und hergeschoben, so dass mal mehr, mal weniger Licht vorhanden war. Und diese Bewegung fand ich dann viel interessanter als den isolierten Blick auf das Licht«, erklärt der niederländische Künstler.

Da PVC-Rohre sehr schnell verschleißen, suchte sich Lambert Kamps professionelle Hilfe für sein pneumatisches Projekt: Im April 2017 nahm er Kontakt zu Aventics auf und diskutierte in Boxtel sein Vorhaben mit Mitarbeitern der niederländischen Landesgesellschaft. Aventics entschloss sich kurzerhand, den Künstler mit Know-how, Technik und Materialien zu unterstützen. Unter anderem ist die Ventilserie ES05 des Unternehmens im Kunstwerk verbaut. »Mit diesem System bieten wir unseren Kunden eine besonders wirtschaftliche und einfach zu handhabende Lösung für Anwendungen in der Industrieautomation – und eben auch in der Kunst«, schmunzelt Geert-Jan Stöver, General Manager von Aventics Benelux.

»Touch of Time« ist während des Amsterdam Light Festivals gegenüber dem Hauptbahnhof ausgestellt. Das Kunstwerk zeigt nicht nur die Zeit an. Die Uhr wird auch gespiegelt, so dass sie von der Vorder- wie auch der Rückseite aus sichtbar ist. Darüber hinaus bildet »Touch of Time« diverse Muster und Rhythmen ab.

https://amsterdamlightfestival.com | www.aventics.com | www.lambertkamps.com