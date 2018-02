Zum 13. Mal heißt es auch in diesem Jahr in Kronach: Alltag aus – Licht an. Vom 27. April bis zum 6. Mai 2018 entsteht unter dem Motto »Wohlfühlen, Entdecken und Staunen« aus Lichtkunstwerken, Live-Konzerten und kulinarischen Köstlichkeiten ein Event, das jährlich mehr als 100.000 Besucher aus ganz Deutschland nach Kronach lockt.

Schwerpunkt der diesjährigen Veranstaltung wird die Festung Rosenberg sein, eine der größten Festungsanlagen Deutschlands. Mit fast 80 einmaligen Lichtpunkten wird sich der Lichtweg von der Stadtpfarrkirche, über die Altstadt bis zur Burg erstrecken und die Besucher begeistern.

Die Macher von »KRONACH leuchtet« mit ihrem Projektleiter Markus Stirn haben wieder eine hervorragende Mischung aus Lichtkünstlern zusammengestellt. So stellt zum Beispiel die Berufsfachschule für Glas aus Lauscha/Thüringen in einem der vielen unterirdischen Gänge der Stadt ihre Kunstwerke aus. Dazu kommen unter anderem die Künstler Wolfgang Flammersfeld, Reinhard Hartleif, Tilman Küntzel und etliche regionale Künstler, die die Festungsanlage, Keller, Gassen, Plätze und Innenhöfe verzaubern.

Ein großes Ziel von »KRONACH leuchtet« ist es, Künstlern, Lichtplanern und Studenten eine Plattform zu geben, sich zu präsentieren. Daher werden wieder Studenten von den Hochschulen Coburg, Turin, Wismar und Kairo mit ihren Lichtplanern teilnehmen.

Im Rahmen des Festivals findet am 4. Mai 2018 das Symposium »Licht im Spannungsfeld von Technik & Mensch« statt, das sich mit der Gestaltung des Nachtstadtbildes beschäftigt.

www.kronachleuchtet.com