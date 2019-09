Anlässlich ihres 20-jährigen Bestehens verlost die evermind GmbH als Veranstalter der Fachtagung STADT LICHT + VERKEHR 20 Eintrittskarten unter Studenten. Bis zum 15. Oktober 2019 können sich Studierende branchenaffiner Studiengänge per E-Mail um eine Eintrittskarte zur Tagung am 26. und 27. November 2019 in Leipzig bewerben. Sie sollten in der Mail neben der Interessenbekundung ihre Adresse, Studiengang, Universität, Hoch- oder Fachschule und ihre aktuellen Kontaktdaten (Mail und Telefon) mitteilen. Aus rechtlichen Gründen müssen sie sich außerdem damit einverstanden erklären, dass sie mit Namen, Studiengang und Bildungseinrichtung als Gewinner eines Tickets veröffentlicht werden.

Die Mailadresse lautet: yj@evermind.de

In den letzten 20 Jahren hat sich evermind vom Informatik-StartUp zu einem wichtigen Netzwerkmanager für innovative Themen in der Gründungsmetropole Leipzig entwickelt. »Wir ermöglichen Forschung und Entwicklung in mittelständischen Firmen im Rahmen der Wirtschaftsförderung und treiben eigene Projekte voran«, erklärt Dr. Gerd Arnold, Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung bei evermind. Aus einem solchen Forschungsprojekt ist die Fachtagung STADT LICHT + VERKEHR entstanden, die 2012 ihre Premiere feierte. Damals haben die HTWK Leipzig und die evermind GmbH in Leipzigs Straßen ein intelligentes, adaptives Stadtbeleuchtungssystem zu Demonstrationszwecken aufgebaut. In den vergangenen sieben Jahren hat sich Fachtagung dynamisch weiterentwickelt und konnte 2018 bereits 120 Teilnehmer, auch aus dem europäischen Ausland, begrüßen.

www.evermind.de | www.stadt-licht-verkehr.de