Nur knapp 14 Kilometer Luftlinie trennen die Unternehmen Trilux mit Sitz in Arnsberg und Brumberg in Sundern. Ab sofort treten die beiden regional verwurzelten Mittelständler dem intensiven Wettbewerb im Beleuchtungsmarkt mit einer Vertriebskooperation entgegen. Auch wenn beide Firmen sich in der Unternehmensgröße deutlich unterscheiden, gibt es viele Gemeinsamkeiten.

Der Umfang des Projekts ist dabei klar definiert: Die Kooperation ist ein gemeinsames Projekt und beschränkt sich auf bestimmte Produkte. Der Brumberg-Außendienst wird bei seinen Besuchen beim Handel jetzt auch Trilux -Leuchten des exklusiven Großhandels-Portfolios im Gepäck haben. Im Gegenzug platzieren die Trilux-Objektberater beim Besuch von Planungsbüros auch Brumberg-Produkte, die für das Projektgeschäft relevant sind. Beide Unternehmen nutzen so die Kanäle, in denen sie am stärksten sind: Brumberg beim Handel, Trilux beim Planer.

www.trilux.com | www.brumberg.com