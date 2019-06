Die Partnerschaft zwischen der Zumtobel Group und Casambi soll die Basis für viele neue Thorn- und Zumtobel-Leuchten sein, die die Bluetooth Low Energy (BLE) Steuerungsmodule von Casambi integrieren. Die BLE-Komponenten von Casambi bilden automatisch ein intelligentes kabelloses Mesh-Netzwerk. So können Leuchten, Sensoren und Bedienstellen auf flexible, kostengünstige und energieeffiziente Weise zu einem Lichtmanagement-System verknüpft werden.

Darüber hinaus sind nun auch eine Reihe von Tridonic-Treibern mit Casambi-Lösungen kompatibel. Das ermöglicht Leuchtenherstellern, kabellose Steuerungsfunktionen ganz einfach in ihre Produkte zu integrieren. BLE von Casambi ist außerdem auch Basis der dynamischen Lichtmanagement-Plattform »Tridonic basicDIM Wireless«, die sich unkompliziert konfigurieren und intuitiv per App bedienen lässt. Die Ausgabe 5/2019 der Zeitschrift LICHT wird mit dem Temple de Lutry ein Projekt vorstellen, in dem das Lichtmanagement mit »Tridonic basicDIM Wireless« erfolgt.

www.zumtobel.com | www.casambi.com | www.tridonic.com