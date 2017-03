Die Trilux-Akademie bietet ab sofort zwei Webinar-Reihen an, die speziell auf die Anforderungen an Lichtplaner im Innenraum zugeschnitten sind. Die beiden Online-Lernpakete »Grundlagen für Lichtplaner/Innen« und »Aktuelles für Lichtplaner/Innen« bestehen aus jeweils fünf Webinaren.

Die Grundlagenreihe richtet sich in erster Linie an angehende Lichtprofis, die einen ersten Einstieg in die Materie erhalten möchten. Auch für alle, die ihr Wissen zum Thema Lichtplanung in einem anschließenden Präsenz-Lehrgang weiter vertiefen möchten, empfiehlt sich das Grundlagenpaket als Einstieg. Das Lernpaket »Aktuelles für Lichtplaner/Innen« gibt professionellen Lichtplanern eine fundierte Einsicht in aktuelle Trends und Entwicklungen rund um die Lichtplanung im Innenbereich. Vermittelt werden relevante Informationen zu Themen wie Human Centric Lighting (HCL), Building Information Modelling (BIM) und der neuen Energieeinsparverordnung EnEV 2017.

Während der einzelnen Sitzungen können alle Teilnehmer jederzeit Fragen an die Experten der Akademie richten. Auf Wunsch gibt es im Anschluss an das Webinar die Möglichkeit einer individuellen Qualifizierungs- und Weiterbildungsberatung. Beide Webinar-Reihen starten im Juni.

www.trilux-akademie.com