Eine Alexa-fähige Lampe und ein Apple HomeKit konnten bisher nicht kommunizieren. Beide Systeme nativ und parallel auf einem Microchip zu nutzen, war unmöglich. Smart IoT hat dafür nun eine marktreife Lösung entwickelt.

Bis die Logik für die smarte Lampe auf einem Chip landete, haben die Entwickler aus Essen zahllose Tests durchgeführt. (Foto: Michael Bokelmann)

Das System muss nicht eingerichtet werden, stattdessen wird die Lampe in die Leuchte gedreht und Alexa kann sie steuern. Für das Apple HomeKit genügt es, einen QR-Code zu scannen. Die Lampe leuchtet, egal von welchem System aus sie angesprochen wird. Dazu kommuniziert sie weder über WLAN noch über eine Bridge, sondern kann via Zigbee mit Alexa sprechen und über Bluetooth mit HomeKit – und das in weniger als 30 Millisekunden.

Die smart IoT-Geschäftsführer Roland Derler (l.) und Sebastian van Wickern mit dem cleveren Chip für ihre smarte Leuchte. (Foto: Michael Bokelmann)

Smart IoT will nun mit Industrieunternehmen White-Label-Lösungen erarbeiten. Je nachdem, wer die zu steuernden LEDs herstellt, besitzen die Leuchte unterschiedliche Farbtemperaturen. Geplant ist auch eine Pro-Variante für Lampen mit einer DALI/DALI2-Anbindung.

www.smart-iot.solutions