Mitten in der Natur sein und dabei trotzdem nicht auf Komfort verzichten müssen: Glamping liegt im Trend. Die Mobile Homes und Glam-Zelte des slowenischen Herstellers Adria Home bieten dafür Luxus auf kleinstem Raum. Für die besondere Lichtstimmung sorgt Tridonic-Technologie. Verschiedene LED-Treiber der Marke sorgen für die allgemeine und dekorative Beleuchtung – funktional und ansprechend.

An Lichtlösungen für luxuriöses Camping bestehen hohe Anforderungen, sie müssen nicht nur funktional, sondern auch ansprechend sein. (Foto: Tridonic)

Für die Beleuchtung seiner mobilen Wohneinheiten suchte Adria Home nach einer ansprechenden Lichtlösung und -technologie, die den hohen ästhetischen und funktionalen Ansprüchen gerecht wird. Spezifische Anforderungen an die LED-Treiber lagen zudem in einer Fünf-Jahres-Garantie und einer höheren maximalen Umgebungstemperatur im Vergleich zur früheren Lösung einer anderen Anbieters und der damit verbundenen längeren Lebensdauer der Treiber.

Licht ins Glamping bringen

Gemeinsam mit dem slowenischen Leuchtenhersteller ETT Lighting liefert Tridonic die passende Lösung – für die allgemeine als auch für die dekorative Beleuchtung der mobilen Wohneinheiten.

Für dekoratives Licht und die indirekte Beleuchtung sorgen die dimmbaren Treiber für LED-Lichtbänder »LCBU 10W 12V BASIC phase-cut SR«. Zur allgemeinen Beleuchtung dienen in die Wand oder Decke eingebaute LED mit Tridonic-Treibern »LC 13W 300mA fixC C SNC«. Beide Treiber-Reihen verfügen über Überlast-, Kurzschluss- und Leerlaufschutz. LED-Panels zur weiteren allgemeinen Beleuchtung in den mobilen Wohneinheiten sind mit den Konstantstrom-LED-Treibern »LC 75W 100–400mA flexC lp EXC« für Linear- und Flächenbeleuchtung ausgestattet, die die gewünschte Erhöhung der maximalen Umgebungstemperatur (Ta) erlauben. Bei der Notbeleuchtung kommen »EM ready2apply BASIC-Treiber« zum Einsatz. Das komplette Set kommt hier inklusive Elektronik, LED-Modul, Kühlfläche, Optik und Akku.

