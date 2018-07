Das Stadion des FK Krasnodar hat etwas ganz Besonderes zu bieten: Auf knapp 5.000 qm umspannt oberhalb der Ränge eine 360°-Videowall das gesamte Stadionrund. Zusammen mit bombastischen Soundeffekten sorgt dieses Stadionkino schon vor dem Spiel für große Emotionen. Nicht weniger beeindruckend ist aber auch die monumentale Außenwirkung des 2016 eröffneten Stadions. Gerkan, Marg und Partner haben zusammen mit SPeeCH Architecture Office einen kreisrunden, 42 Meter hohen Bau entworfen, dessen Fassade auf großen Säulen steht.

Eingebettet ist er in ein weitläufiges, aufwändig gestaltetes Parkgelände. Alleen, Wasserbecken, ein Terrassengarten, eine Aussichtsplattform und ein Amphitheater laden hier zum Flanieren und Verweilen ein, während Spielgeräte, eine große Boulderwand und ein Skatepark die sportlich aktiven Besucher herausfordern. Mit seiner tollen Landschaftsarchitektur ist der Park bei Spaziergängern, Radfahrern und Skatern sehr beliebt. Dank eines fein abgestimmten Beleuchtungskonzeptes zeigt er auch nach Einbruch der Dunkelheit seine Schönheit. Das Lichtkonzept für den Park und für das Stadion (ohne Flutlicht und Dachbeleuchtung) stammt von Conceptlicht. Nach den Vorgaben der Lighting Designer lieferte die LMT Leuchten + Metall Technik GmbH Leuchten für seine Umsetzung. Darunter waren viele Sonderleuchten, die speziell für das Projekt entwickelt und produziert wurden.

Der Stadionbau

Bei Tageslicht strahlt die, von kannelierten Pilastern in drei horizontale Ebenen gegliederte, Travertin-Fassade des monumentalen Stadionbaus beinahe weiß. Diese Anmutung bleibt auch bei nächtlicher Beleuchtung erhalten, da die Leuchten optisch im Hintergrund bleiben. Dafür lassen eine Vielzahl an Kranzlichtern, Up- und Downlights sowie Arkadenleuchten das Gebäude förmlich von innen erstrahlen. »Um nachts die Ablesbarkeit des Baukörpers zu definieren, wurde lediglich die Stadionkrone mit einem verdeckt angebrachten, umlaufenden Lichtband ausgestattet. Durch die Beleuchtung von innen bleibt das Volumen dezent erkennbar. Wir haben auch darauf geachtet, dass keine Schlaglichter zu unbeabsichtigten Bedeutungen führen und dass nicht schon aus 50 m Entfernung das Licht auf die Besucher prasselt. Die daraus resultierende Strahlungsgeometrie war nur mit Sonderleuchten zu bewerkstelligen«, erläutert Helmut Angerer, Geschäftsführer der Conceptlicht GmbH.

Für das Fußballstadion lieferte LMT unzählige Mini-Downlights und Uplights mit speziellen Aufsätzen zur Beleuchtung der Säulen und der dazwischen befindlichen, wie Saiten aufgespannten, zehn Meter langen Stahllamellen, sowie Leuchten für Kassenhäuschen, Arkadenbereich, Mastleuchten für den Vorplatz und die Leuchten für die VIP-Garage.

Das Parkgelände

Die weitläufige Parklandschaft wird von unauffällig in die Umgebung eingebundenen Leuchten erhellt, die Bäume, Wände, Bänke,Wasserläufe, Mauern, Treppen und Wege erstrahlen lassen. »Beim Landschaftspark haben wir alle Möglichkeiten ausgenutzt, die Leuchten verdeckt anzubringen, um das Licht indirekt wirken zu lassen. Dadurch rückt der Park in den Vordergrund und nicht die Leuchten. Mit Mastleuchten wäre das Ganze einfacher und billiger gewesen, aber eben auch banaler. Doch auch wir konnten nicht vollständig auf Mastleuchten verzichten. In diesen Fällen haben wir darauf geachtet, dass die beleuchteten Flächen ein klares Bild ergeben und nicht wie zufällig beleuchtet erscheinen«, erklärt Angerer.

Auch für das Parkgelände lieferte LMT eine Vielzahl unterschiedlichster Leuchten – alleine für die Illuminierung der Bäume mehr als 500 Baumscheiben-Uplights »Yecto 1.R«, knapp 440 asymmetrische Unterbau-Leuchten »Slope.o« für eine ebenso viele Meter lange Parkbank, über 200 Lichtstelen in unterschiedlichen Längen für den Marktplatzring, mehrere hundert Pollerleuchten, die ein blendfreies Flanieren ermöglichen, Lichtpilze, Wandfluter und Stufenlichter sowie weitere Sonderleuchten, die von LMT zum Teil speziell für das Projekt konstruiert und gefertigt wurden. »Mit Erleichterung haben wir zur Kenntnis genommen, dass LMT den Zuschlag für die Leuchtenlieferung erhalten hat, weil dadurch ein weitgehend reibungsloser Ablauf vorhersehbar war und wir uns auf die lichttechnischen Feinheiten konzentrieren konnten, damit die beabsichtigten Wirkungen dann auch beim Publikum ankommen«, freut sich Angerer.