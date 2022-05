2004 nahm Catellani & Smith mit der Kollektion »PostKrisi« zum ersten Mal Farbe in den Katalog auf. Sie wurde als Botschaft der Wiedergeburt und der Freude eingesetzt. Jetzt ist sie zurück und gibt den Ton für die neue Catellani & Smith-Kollektion an, die den Katalog 2022-2023 ergänzt.

(Foto: Catellani & Smith)

Blau, Gelb und Rot gesellen sich zu den Fluo-Farbtönen Magenta, Gelb, Blau und Orange und färben Halbkugeln, Stäbe, Sockel und unerwartete Details, die dem Ambiente eine lebendige Note verleihen.

»Ettorino BIG« (Foto: Catellani & Smith)

Im Katalog finden sich die Leuchtenfamilie »Ettorino« mit den Tischversionen »T« und »Clamp«, die Stehleuchte »F« und das Modell »BIG«, das magentafarbene Lichteffekte an die Decke projiziert; außerdem »Ale« mit einer Halbkugel, die sich in allen Modellen der Serie wiederfindet.

»Ale« in verschiedenen Varianten (Foto: Catellani & Smith)

Zu den neuen Modellen gehören die hypnotisierende »Sfera W« mit einer Spiegeloberfläche, die den Betrachter reflektiert, die skulpturale Wandleuchte »Cono W« und die »Talismano« mit ihren bezaubernden, schimmernden Lichteffekten, die von Giulia Archimede entworfen und in Zusammenarbeit mit dem Produktentwicklungsteam von Catellani & Smith hergestellt wurde.

»Talismano«, entworfen von Giulia Archimede (Foto: Catellani & Smith)

Die Form und die grafische Gestaltung des neuen Katalogs stimmen mit den vorherigen Bänden überein, so dass die Kontinuität in Bezug auf die Verwendung und das Markenbewusstsein gewährleistet ist. Der Hardcover-Einband mit haptisch ansprechender Oberfläche bildet ein Gleichgewicht mit dem farbigen Rücken, dessen Gelbton einen angenehmen Kontrast zum chromblauen Firmenlogo und dem roten Lesezeichen bildet und an die Grundfarben der neuen Produkte anknüpft.

Neben den Abbildungen der Kollektion mit dem unverwechselbaren blauen Hintergrund enthält der Katalog auch eine Auswahl an Bildern von neuen Projekten, die den Stil und die Schönheit der Lampen im Objekt- oder Wohnbereich unterstreichen.

www.catellanismith.com