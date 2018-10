Die SLV Group freut sich über einen neuen Vorsitzenden der Geschäftsführung: Am 3. September dieses Jahres wurde Eric Lachambre zum Chief Executive Officer (CEO) bestellt. Der gebürtige Franzose Lachambre bringt herausragende technische und wirtschaftliche Expertise mit an Bord: Im Anschluss an seine Führungstätigkeiten für Schneider Electric und Hilti trug er als Vorstandsmitglied bei WILO maßgeblich zum Erfolg des Unternehmens bei.

Seine Aufgabe bei der SLV Group sieht er unter anderem darin, die bereits weit vorangeschrittene Digitalisierung des Unternehmens zu forcieren, die Vertriebs- und Marketingprozesse zu optimieren und Marktanteile auszubauen: »Ich freue mich darauf, mein Know-how in die SLV Group einzubringen und die erfolgreiche Marke mit all ihrem Potenzial weiter zu modernisieren und international zu stärken.«

www.slv.com