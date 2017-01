Das Flashaar-Lichtlabor am Firmensitz in Bingen am Rhein ist jetzt mit einem Zwei-Achsen-Fernfeld-Goniometer ausgestattet, das Leuchten bis zu 1.500 mm Gesamtlänge und mit einem maximalen Gewicht von 25 kg vermessen kann. Das Unternehmen ermittelt damit exakte lichttechnische Daten seiner eigenen Leuchten, bietet die Vermessung aber auch als Dienstleistung an. Je nach Leuchten, Anforderungen und Auftragsmengen erstellt Flashaar individuelle Angebote für diesen Service.

Für die exakte Vermessung insbesondere von LED-Leuchtmitteln ist das Lichtlabor zusätzlich mit einem speziellen Labornetzteil ausgestattet. Konstantspannungs- und Konstantstrom-LEDs können so mit hoher Genauigkeit gemessen werden, alternativ zum eingebauten AC-Netzteil. Ein zusätzliches EVG ist nicht notwendig. Die Messdaten werden in allen gängigen Dateiformaten wie *.LDT und *.IES geliefert, die Messergebnisse werden zudem in einer Dokumentation im PDF-Format zusammengefasst.

www.flashaar.de