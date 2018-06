Eine umfangreiche Ausstellung im Museum Frieder Burda vereint vom 9. Juni bis 28. Oktober 2018 bedeutende Schlüsselwerke aus verschiedenen Schaffensphasen von James Turrell.

Wer in James Turrells Lichträume eintaucht, macht eine magische Erfahrung: Das farbige, sich verändernde Licht lässt den Raum unendlich erscheinen. Das Werk entsteht in der Wahrnehmung des Zuschauers. Dabei erzeugt Turrell mit farbigem Licht den Eindruck von Masse und Volumen, Räume und Objekte, die die Form von Flächen, Würfeln, Pyramiden oder Tunneln annehmen können.

Mit »The Substance of Light« präsentiert das Museum Frieder Burda eine in enger Zusammenarbeit mit dem 1943 in Los Angeles geborenen Künstler konzipierte Werkschau. Sie vereint Arbeiten von Turrells bekanntesten Werkgruppen der letzten Jahrzehnte mit jüngeren, noch nie gezeigten Arbeiten und der Lichtskulptur Accretion Disk, die eigens für die Sammlung Frieder Burda entstanden ist. Zu den Highlights der Schau gehört der riesige Ganzfeld-Lichtraum, der bereits auf der Venedig Biennale 2011 für Furore sorgte.

www.museum-frieder-burda.de