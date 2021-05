Auch wenn die Corona-Pandemie dem Mittelstand weiterhin viel abverlangt, zeigt sich das Technologieunternehmen Wieland Electric mit Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung in diesem Jahr optimistisch.

»Wir verzeichnen weiterhin ein hohes Auftragsvolumen sowie ein deutliches Umsatzplus im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres«, berichtet Geschäftsführer Bernd P. Uckrow. Das Unternehmen habe das bislang höchste Umsatzniveau in der Unternehmensgeschichte erreicht. »Dazu gebührt ein besonderer Dank allen MitarbeiterInnen, die trotz Corona-bedingter Einschränkungen sowie einem sich deutlich zuspitzenden Beschaffungsmarkt, diese Leistung ermöglicht haben«, ergänzt Geschäftsführungs-Kollege Dr. Börne Rensing.

Ebenfalls positiv bewerten beide Geschäftsführer, dass trotz aller Herausforderungen im vergangenen Jahr ein gutes Gesamtergebnis erzielt werden konnte und der Umsatzrückgang im Pandemiejahr 2020 unter vier Prozent lag. Dies ermöglicht es Wieland nun, Investitionen voranzutreiben um das Unternehmen langfristig zu stärken.

Schaut man auf die Entwicklung der verschiedenen Märkte die Wieland bedient, so sind die Bereiche mit dem stärksten Wachstum die Windenergie, die Fördertechnik und die Licht- und Gebäudetechnik. Hier punktet Wieland Electric mit intelligenten, energieeffizienten und flexiblen Lösungen und besetzt wichtige Schlüsselthemen, die auch in Zukunft weiterhin an Bedeutung gewinnen werden.

