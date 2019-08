Ikea hat die strategische Entscheidung getroffen, noch mehr in den Bereich Smart Home zu investieren. Das bereits 2012 gegründete Projekt »Home Smart« soll als eigene Geschäftseinheit innerhalb von Ikea in Schweden etabliert werden. »Wir haben beschlossen, erheblich in Home Smart zu investieren, um die Entwicklung voranzutreiben. Dies ist das größte neue Geschäft, das wir seit Einführung von Ikea für Kinder aufbauen«, sagt Peter van der Poel, Manager von Ikea Range & Supply.

Beispiele für das Engagement des Unternehmens im Bereich Smart Home gibt es bereits in den Produktbereichen kabelloses Laden, intelligentes Licht und intelligenter Sound. Außerdem hat Ikea ein eigenes Ökosystem und eine eigene App für intelligente Beleuchtung entwickelt, die erst als TRÅDFRI eingeführt wurden und im Juni in Ikea Home Smart App umbenannt wurden.

Darüber hinaus hat IKEA gute Beziehungen zu großen digitalen Unternehmen aufgebaut und sich zu einem anerkannten Akteur im Bereich Smart Home und Innovation entwickelt. Um das volle Potenzial auszuschöpfen und die mit dem Leben zu Hause verbundenen Chancen zu nutzen, hat der Konzern die Investitionen in die neue Geschäftseinheit Home Smart beschlossen.

www.ikea.com