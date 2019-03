SchahlLED mit Sitz in Unterschleißheim ist Komplettanbieter von LED-Beleuchtungslösungen vor allem für Industrie, Logistik und Gewerbe in der DACH-Region. Als Pionier im Bereich intelligenter funkgesteuerter Beleuchtungslösungen im industriellen Umfeld kann SchahlLED auf sieben Jahre Erfahrung aus mehreren hundert Großprojekten verweisen. Die realisierten LED-Lösungen sparen im Vergleich zu herkömmlicher Beleuchtung bis zu 95 % der Energie und ermöglichen auch gegenüber herkömmlichen LED-Beleuchtungslösungen erhebliche Energieeinsparungen. Haupteinsatzgebiete sind Produktionshallen, Lagerhäuser, Parkhäuser sowie Kühlhäuser. Die typischen Amortisationszeiten von intelligent gesteuerten SchahlLED-Beleuchtungslösungen liegen zwischen 12 und 36 Monaten.

Active Capital Company, ein unabhängiger privater Beteiligungsfonds, der sich auf kleine und mittlere Unternehmen in den Niederlanden und in Deutschland konzentriert, hat jetzt die Mehrheitsbeteiligung an SchahlLED erworben. In den kommenden Jahren plant das Unternehmen eine Beschleunigung des Wachstums durch eine Kombination aus einer Erweiterung des intelligenten LED-Produktportfolios, einer geografischen Expansion und gezielten Zukäufen. Auch für die Anwendungen des Industrial Internet of Things betrachtet sich SchahlLED als sehr gut aufgestellt und beabsichtigt, ein führender Anbieter in diesem Bereich zu werden.

www.schahlled.de | www.activecapitalcompany.com