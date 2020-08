Nach der Verschiebung der Guangzhou International Lighting Exhibition auf den 30. September – 3. Oktober 2020 hat der Organisator beider Messen angekündigt, dass die Shanghai International Lighting Fair nun mit der Guangzhou-Veranstaltung für 2020 fusioniert.

Light + Building Technology – weltweite Messen (Quelle: Messe Frankfurt Exhibition GmbH)

Lucia Wong, stellvertretende Generaldirektorin der Messe Frankfurt (HK) Ltd, erklärte: »Da wir die Guangzhou International Lighting Exhibition von ihrem ursprünglichen Termin im Juni auf Ende September verschieben mussten und beide Messen nicht innerhalb eines Monats stattgefunden hätten, glauben wir, dass es für unsere Aussteller, Besucher und andere Unterstützer vorteilhafter ist, an nur einer großen Veranstaltung teilzunehmen.«

Durch die Zusammenlegung der beiden Messen soll die Branche ihre Ressourcen und Energie auf diese Veranstaltung konzentrieren, die jetzt ein vielfältigeres Profil hat und größere Geschäftsmöglichkeiten bietet. »Mit dieser Änderung und unseren anderen Bemühungen tun wir alles, was wir können, um die Branche dabei zu unterstützen, wieder persönlich miteinander in Kontakt zu treten und eine vertiefte Kommunikation zu ermöglichen,« so Wong weiter.

Die 25. Ausgabe der Internationalen Beleuchtungsmesse in Guangzhou findet vom 30. September bis zum 3. Oktober statt. Sie findet parallel zur Messe für elektrische Gebäudetechnik in Guangzhou auf dem China Import and Export Fair Complex statt.

Die Messen Shanghai Intelligent Building Technology, Shanghai Smart Home Technology und Parking China finden wie geplant vom 2. bis 4. September im Shanghai New International Expo Centre statt.

Die Light + Building Technology-Messen werden von der alle zwei Jahre stattfindenden Light + Building geleitet. Die nächste Ausgabe findet vom 13. bis 18. März 2022 in Frankfurt statt.

