Die CIE hat ihr International Lighting Vocabulary (ILV) neu aufgelegt und in einer elektronischen Variante veröffentlicht.

Das International ILV fördert die internationale Standardisierung in der Verwendung von Größen, Einheiten, Symbolen und Terminologie im Zusammenhang mit der Wissenschaft und Kunst von Licht und Beleuchtung, Farbe und Sehen, Metrologie der optischen Strahlung im ultravioletten, sichtbaren und infraroten Bereich, der Photobiologie und Photochemie sowie der Bildtechnik. Das ILV nimmt einen wichtigen Platz im Rahmen der CIE-Dokumente ein, da es die Definitionen wichtiger Begriffe festlegt.

Die aktuelle Version CIE S 017:2020 ILV: International Lighting Vocabulary, 2nd Edition ist in der CIE im Technischen Komitee JTC 8 entstanden und in Zusammenarbeit mit der IEC gleichzeitig mit dem Teil 845 der Norm IEC 60050 International Electrotechnical Vocabulary harmonisiert worden. IEC 60050 ist in elektronischer Form auch als »Electropedia« bekannt. Auch die CIE bietet mit dem e-ILV eine elektronische Version, über die die Definitionen einzelner Begriffe abgerufen werden können.

Die aktuelle Fassung annulliert und ersetzt CIE S 017/E:2011 und CIE S 017-SP1/E:2015. Die Internationale Norm umfasst 248 Seiten und enthält die Definitionen von 1347 Begriffen. Sie ist im CIE-Webshop oder bei den Nationalkomitees der CIE erhältlich. Mitglieder eines Nationalen Komitees der CIE erhalten einen Rabatt.

cie.co.at