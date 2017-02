Das zweitägige Seminar an der Bartenbach academy in Aldrans bietet allen lichtinteressierten RaumgestalterInnen Einblick in die Themenbereiche:

Licht und Farbe, Licht und Oberfläche,

Licht und Gesundheit: Einfluss des Lichts in physiologischer Hinsicht, zirkadiane Rhythmik und Licht,

Licht und Raummilieu: Licht und Raumgestaltung hinsichtlich Nutzerakzeptanz, Behaglichkeit, Leistungsfähigkeit, subjektive und objektive Bewertung von Licht-Raum-Wirkungen.

Das Seminar vermittelt Erkenntnisse aus Forschung und Praxis. Das vermittelte Wissen erweitert die kreativen Möglichkeiten zur innenarchitektonischen und lichttechnischen Lösungsfindung. Lichtwirkungen und das vielseitige Wechselspiel von Licht und Material werden anhand von 1:1 Aufbauten und Lichtmodellen erlebbar.

Anmeldungen zum Intensivseminar sind noch bis 1. März 2017 möglich:

www.lichtakademie.com