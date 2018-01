Im Rahmen der PASSAGEN – Interior Design Week Köln konnte das Occhio-Team rund um Axel Meise am 16. Januar 2018 über 600 Gäste zu einer Party im Occhio Store in Köln begrüßen. Das multifunktionale Store Konzept inspirierte und begeisterte die Gäste genauso wie die new colors & materials, die ab sofort für alle Occhio Leuchten- und Strahlerserien verfügbar sind. Die neuen Oberflächen rose gold, bronze, gold matt sowie pure black und pure white setzen aufregend schöne Akzente.

Den Store in Köln hatte Occhio vor einem Jahr eröffnet. Er hat sich seitdem als Anlaufstelle für Architekten, Lichtplaner und Innenarchitekten sowie Privatkunden in Sachen professioneller Lichtplanung und Projektabwicklung etabliert. Der Occhio store CGN erstreckt sich über 330m² und zwei Stockwerke und dient als Showroom und Informationsplattform. Das mulitfunktionale Konzept des Showrooms wurde gemeinsam mit dem Architekturbüro einszu33 umgesetzt. Im Fokus steht eine warme und stimmungsvolle Atmosphäre, die einer klar lesbaren sowie puristisch inszenierten Produktwelt gegenübersteht.

www.occhiostore.de/cgn | www.einszu33.com | www.voggenreiter.com/passagen2018